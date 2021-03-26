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С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%

Алиса Селезнёва
33 минуты назад
Правительством России утверждено постановление об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек», - отметили в пресс-службе.
По данным правительства, в бюджете Пенсионного фонда на индексацию предусмотрено 12,8 млрд рублей. Такие выплаты получают россияне, не имеющие достаточного подтвержденного стажа для начисления страховых пенсий, а также инвалиды и потерявшие кормильцев.
«Средний размер социальной пенсии составит 10 тысяч 183 рубля», - пояснили в кабмине.
Как сообщал «Рамблер», ранее Партия пенсионеров призвали ликвидировать Пенсионный фонд России. В партии назвали фонд лишним звеном в системе пенсионного обеспечения, который «проедает» сбережения граждан и пускает на выплаты пенсий дотации от государства. С аналогичным предложением также выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Личный счет,Экономика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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