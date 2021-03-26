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Туроператоры заявили об ажиотажном спросе на отдых в России

Лера Букина
36 минут назад
На фоне ограничений в путешествиях из-за ситуации с коронавирусом сейчас популярен туризм внутри страны. Так, за первый день старта третьего этапа программы кешбэка россияне приобрели туруслуг больше чем на 100 млн рублей, а суммарное число бронирований достигло около 4 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ростуризма.
Туроператоры заявили об ажиотажном спросе на отдых в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лидером по количеству бронирований стал Крым. Он, по мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, может принять в 2021 году на 10–15% больше туристов, чем в 2019 году.
В Краснодарском крае ожидают принять в 2021 году 15–17 млн туристов, восстановив турпоток до докризисного показателя.
Эксперты сходятся во мнении, что отдых на море притянет на себя большую часть спроса в летнем сезоне, что вызовет перегрузку именно пляжных курортов.
Ряд отелей уже «встали на стоп», говорит директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян в связи с большим потоком желающих отдохнуть в мае и летом. По его прогнозам, ожидается рост по итогам мая–июня на 50% к значениям 2019 года. За период июль–сентябрь прогнозируется рост на уровне 25% к данным 2020 года, говорит он.
Спрос на пляжные курорты уже сегодня демонстрирует рост в 2–2,5 раза, говорит генеральный директор туроператора «Алеан» и вице-президента АТОР Илья Уманский. В тройке «пляжных лидеров» – Сочи (порядка 40%), Крым (около 25%), Анапа ( 20%).
Также отмечается, что интерес к черноморским курортам закономерно стал драйвером роста цен в самых популярных отелях на побережье. Цены на размещение в отелях среднего уровня и экономкласса выросли на 10–15%, в объектах высокого уровня ценник взлетел на 30%, отметил Илья Уманский, генеральный директор туроператора «Алеан» и вице-президент АТОР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне купили туры с кешбэком на 1 млрд рублей.
Личный счет,Алексан Мкртчян,Ростуризм,газета "Известия",
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