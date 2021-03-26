Выдача автокредитов упала до минимума с мая 2020 года

В России зафиксировано сокращение выдачи кредитов на покупку автомобилей до минимума с мая 2020 года, пишет «Прайм» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Россияне в феврале оформили только 59,1 тысячи автокредитов, что на 2,3% меньше январского показателя. По мнению экспертов, это обусловлено спецификой отечественного автобизнеса.

В компании пояснили, что кредитование на приобретение автомобиля являлось выгодным для продавцов и покупателей за счет получения дополнительных скидок на автомобиль: дилер за счет этого мог реализовать избыток транспортных средств, а покупателю предоставлялась скидка.

«В последнее время у дилеров избытка массовых автомобилей не отмечается, поэтому и нет цели продать автомобиль любыми способами. Многие потребители сталкиваются с тем, что приобрести нужный автомобиль даже за живые деньги не всегда представляется возможным – сформировался так называемый рынок продавца», — заявили в «Эквифаксе».

Из-за уменьшения количества доступных автомобилей массового сегмента на рынке отмечается быстрое увеличение среднего чека по автокредиту — он вырос в прошлом месяце в сравнении с январем на 5,2%, до 918,6 тысячи рублей, говорят аналитики. В итоге объем выданных ссуд в данном сегменте вырос — на 2,8%, до 54,3 миллиарда рублей.

Специалисты ожидают сохранения такой ситуации в течение некоторого времени. Однако после наполнения складов дилеров снова наступит рынок покупателя, что и будет стимулом для увеличения объемов автокредитования.