В чужом кармане: сколько зарабатывает фотограф

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 40-летний Денис С. из Москвы. Более 15 лет он профессионально занимается фотосъемкой.

«Я поступил на факультет журналистики, в юности фанател от журнала «Вокруг света» и мечтал заниматься чем-то подобным, путешествовать, делать репортажи. Но вуз я выбрал, не подумав, факультет был для пишущих ребят, фотографии там почти не учили», - рассказывает Денис.

Учебу Денис бросил после третьего курса, начал подрабатывать в книжных магазинах и скейтшопах, параллельно занимаясь фотографией.

«Я посмотрел сотни видеоуроков, любые свободные деньги уходили на мастер-классы. Благодаря работе в книжном не тратился на книги по фотосъемке, а они оказались очень полезны, там и технические навыки, и работа со светом, и поиск сюжета», - отмечает Денис.

В перерывах между подработками он окончил недорогую очную фотошколу, а через несколько лет - онлайн-курс, который обошелся ему в 25 000 рублей. В это время Денис фотографировал друзей, брал задания от газет на фриланс, находил подработки на детских праздниках.

«Во время работы в очередном скейтшопе, где я дорос до администратора, владелец предложил снять новую коллекцию для сайта. Опыт предметной съемки у меня был небольшой, но получилось неплохо. В портфолио появилась новая строчка и в итоге именно она стала решающей», - отмечает Денис.

После съемки для скейтшопа он начал искать аналогичную подработку в интернет-магазинах. Когда портфолио стало внушительным, Дениса позвали на постоянную работу в компанию, продающую бриллианты.

«Главный минус этой профессии - нестабильный заработок, если ты не в штате журнала или какой-то компании. Можно ходить по свадьбам и прилично зарабатывать в горячий сезон, а потом несколько месяцев зарабатывать копейки», - говорит Денис.

Бриллианты стали для него выходом: теперь в свободное время он мог фотографировать только то, что интересно, не заботясь о деньгах.

Сейчас Денис работает ведущим фотографом в сети, продающей спортивные товары. Его зарплата - 150 000 рублей в месяц. Изначально работодатель предлагал меньше, но Денис его переубедил.

В обязанности Дениса входят рекламная, модельная и предметная съемки (включая съемку сложных объектов с зеркальной или светящейся поверхностью), самостоятельное выстраивание световых схем, настройка оборудования, обучение младших фотографов.

Для трудоустройства в компанию было нужно портфолио, навыки съемки товаров для интернет-магазина, а также знание Capture one и Adobe Photoshop.

Это работа на пятидневке и по ТК, Денису оформили ДМС и скидочную карту на продукцию сети. Компания была готова предоставить Денису технику, но он решил работать со своей, ему пообещали компенсировать ее амортизацию.

«Ощутимый минус этого дела – материально-техническая база, которая выливается в кругленькую сумму. Мой фотоаппарат - Canon 5d mark 4, стоит от 170 000 рублей и выше, пользуюсь комплектом из трех объективов. Более 300 000 рублей я потратил на студийное оборудование ProFoto», - рассказывает Денис.

Денис живет вместе с женой, сыном и тещей. Зарплата его супруги немногим меньше его дохода, их вклад в содержание семьи равнозначен.

Примерные траты Дениса (в месяц):

На продукты - 30 000 рублей

На дополнительные занятия сына - 12 000 рублей

На отдых и развлечения с семьей - 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 4 500 до 8 000 рублей (в зависимости от сезона)

На общественный транспорт/такси - 5 000 рублей

На мастер-классы - от 2 500 до 5 000 рублей (нерегулярная трата)

На телефон/интернет - 2 500 рублей