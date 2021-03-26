Около четверти россиян сменили профессию в год пандемии

23% россиян в течение года, с марта 2020 года по февраль 2021 года, сменили профессию, пишет РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

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77% респондентов не меняли профессию.

Отмечается, что наибольшая доля тех, кто сменил профессию, — в сфере производства и промышленности (19%). Многие из этой сферы перешли в такие отрасли, как строительство (9%), транспорт (7%) и охрана (6%).

Кроме того, по 11% участников опроса сменили работу в сферах строительства и транспорта. Те, кто ранее работал в строительстве, часто выбирали для себя сферы производства и промышленности (13%), транспорта (7%) и ресторанов (4%).

11% участников поменяли транспорт и логистику на строительство, 9% – на производство и промышленность, а 5% – на ретейл.

По 5% опрошенных сменили профессию в сферах банков и финансов, ресторанов и кафе, а также в сфере образования. 11% респондентов, которые ранее работали в банковской сфере, нашли работу в строительстве, 9% — в производстве и промышленности, а 2% — в ИТ.

7% участников перешли из сферы ресторанов и кафе в транспорт, 6% — в ретейл, а 3% — в строительство. Из сферы образования граждане переходили в такие сферы, как ИТ (6%), маркетинг (5%) и ретейл (3%).

В сферах охраны и ИТ изменили вид деятельности по 4% участников, а в маркетинге, медицине и ретейле – по 3%.

Исследование проводилось в марте 2021 года во всех округах России. Его участниками стали более 9 тысяч человек.