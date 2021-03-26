Силуанов рассказал о первой мизерной зарплате в Минфине

Силуанов отметил, что подрабатывал и в студенческую пору - в стройотрядах. После первого курса он строил здание Внешэкономбанка неподалеку от Площади трех вокзалов и заработал всего 45 рублей за 1,5 месяца. После второго курса Силуанов отправился на БАМ и заработал больше 800 рублей за два месяца, по тем временам это была серьезная сумма.