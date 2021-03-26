Силуанов рассказал о первой мизерной зарплате в Минфине

Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, что первой его зарплатой в Минфине были 130 рублей. Об этом сообщает
«Комсомольская правда».
Минфин РСФСР был первым постоянным местом работы будущего министра, туда он попал после окончания института по распределению.
Силуанов отметил, что подрабатывал и в студенческую пору - в стройотрядах. После первого курса он строил здание Внешэкономбанка неподалеку от Площади трех вокзалов и заработал всего 45 рублей за 1,5 месяца. После второго курса Силуанов отправился на БАМ и заработал больше 800 рублей за два месяца, по тем временам это была серьезная сумма.
На первую зарплату в стройотряде Силуанов купил часы «Полет».
«А после БАМа осуществил мечту: в то время все увлекались записями, пластинками, катушками - я купил себе хорошую аппаратуру, колонки, усилители», - рассказал он.
Как писал «Рамблер», ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о доходах своей бабушки в советское время.
По его словам, бабушка работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей.