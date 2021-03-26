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Причиной сбора монет ЦБ назвали инфляцию

Вероника Полынина
27 минут назад
Истинная причина объявленного Центробанком России сбора монет кроется в инфляции, считает экономист Михаил Беляев.
В комментарии Deita.ru экономист заявил, что Банк России недоговаривает истинных причин запуска проекта по сбору железных денег от населения. По словам Беляева, монеты, которые мало используются населением, вымываются из обращения в связи с ростом цен, а производство мелочи стоит дороже, чем они сами.
При этом эксперт считает, что отказа от монет не произойдет, потому что цены на товары официально устанавливаются с точностью до копеек.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, чтобы стимулировать возврат мелочи в финансовые организации. В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, на их изготовление было потрачено 3,8 млрд рублей. Из этого числа в обиходе осталось лишь 46% железных денег.
Личный счет,Михаил Беляев,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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