Причиной сбора монет ЦБ назвали инфляцию

При этом эксперт считает, что отказа от монет не произойдет, потому что цены на товары официально устанавливаются с точностью до копеек.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, чтобы стимулировать возврат мелочи в финансовые организации. В 2020 году Банк России выпустил в обращение свыше 1,3 млрд монет, на их изготовление было потрачено 3,8 млрд рублей. Из этого числа в обиходе осталось лишь 46% железных денег.