Назван оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или ВУЗа, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильный доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.

"Конечно, начинать заботиться о пенсионных накоплениях можно и раньше, однако в большинстве случаев зарплаты молодых специалистов, которые находятся только на стадии формирования своей идентичности и пробуют себя в разных сферах, не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Кроме того, в России сохраняется значительная безработица среди молодежи. Если же начинать формировать пенсии в предпенсионного возрасте, это потребует значительных отчислений, которых у населения может просто не быть", — добавила эксперт.