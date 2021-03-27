Назван оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или ВУЗа, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильный доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.
Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев© РИА Новости. Александр Кряжев
"Крайне важно повышать финансовую грамотность населения, рассказывать про инструменты, которыми они могут воспользоваться для обеспечения достойной пенсии. Причем важно начинать делать это уже в 30–35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается", — сказала она.
"Конечно, начинать заботиться о пенсионных накоплениях можно и раньше, однако в большинстве случаев зарплаты молодых специалистов, которые находятся только на стадии формирования своей идентичности и пробуют себя в разных сферах, не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления. Кроме того, в России сохраняется значительная безработица среди молодежи. Если же начинать формировать пенсии в предпенсионного возрасте, это потребует значительных отчислений, которых у населения может просто не быть", — добавила эксперт.
Тем временем правительство РФ
готовит новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии. Сейчас пенсионное обеспечение граждан строится на страховом взносе в 22% от зарплаты. Эти средства полностью направляются в Пенсионный фонд России (ПФР)
и учитываются на лицевом счете работников в виде баллов, а накопительная составляющая пенсий "заморожена" с 2014 года.
Разрабатываемая властями с 2016 года концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предполагает, что граждане смогут копить себе дополнительную пенсию, отчисляя на эти цели до 6% от зарплаты. Минфин РФ
планировал внести в правительство соответствующий законопроект до конца текущего года.
Чтобы такая система заработала, необходимо повышать прозрачность некоммерческих пенсионных фондов, а также постоянно информировать граждан о возможностях управления пенсией, считает в связи с этим Павлюшина.