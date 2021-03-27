В Совфеде захотели вернуть отмененный налог

«Палатой предлагается рассмотреть вопрос о включении движимого имущества в перечень объектов налогообложения, определив состав такого движимого имущества и предусмотрев освобождение от налогообложения именно новых основных средств», - сказал Журавлев.
По его словам, налог позволит компенсировать властям регионов и местным бюджетам доходы, которые резко снизились после введения льгот.
Как сообщал
«Рамблер», два года назад налог на движимое имущество был отменён в России.
Такая мера должна была смягчить для бизнеса повышение НДС с 18% до 20%.
«Льгота предусматривалась с целью модернизации производства, а вылилась в повсеместную отмену налога, что не вполне стимулирует обновление», - заявил Журавлев.
Изменение привело к снижению региональных доходов. По оценке Минфина
, «выпал» 181 миллиард рублей.
Против идеи о возвращении налога высказались общественники. В «Опоре России» заявили, что инициатива станет большой проблемой для предприятий малого и среднего бизнеса, которые страдают от падения доходов из-за последствий пандемии.