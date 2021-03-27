В Совфеде захотели вернуть отмененный налог

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«Палатой предлагается рассмотреть вопрос о включении движимого имущества в перечень объектов налогообложения, определив состав такого движимого имущества и предусмотрев освобождение от налогообложения именно новых основных средств», - сказал Журавлев.

По его словам, налог позволит компенсировать властям регионов и местным бюджетам доходы, которые резко снизились после введения льгот.

Как сообщал «Рамблер», два года назад налог на движимое имущество был отменён в России.

Такая мера должна была смягчить для бизнеса повышение НДС с 18% до 20%.

«Льгота предусматривалась с целью модернизации производства, а вылилась в повсеместную отмену налога, что не вполне стимулирует обновление», - заявил Журавлев.

Изменение привело к снижению региональных доходов. По оценке Минфина , «выпал» 181 миллиард рублей.