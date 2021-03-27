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Названы наименее востребованные в России вакансии

Майк Габриелян
1 час назад
В России тяжело нанять на работу детского психиатра, психиатра-нарколога, звукорежиссера и арматурщика. На эти вакансии соискатели откликаются намного реже, чем на остальные. Таковы данные за первый квартал 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на один из хедхантерских сервисов.
Четыре вакансии оказались наименее востребованы в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитики изучили около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца 2021 года.
«Позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)», — говорится в отчёте.
Чаще всего арматурщиков ищут строительные компании. Причем часто их интересуют даже сотрудники без опыта, для работы на вахте. Предлагаемый доход — до 90 тысяч рублей.
Звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря. Средняя зарплата - 25 тысяч.
Врачей-психиатров не хватает государственным медучреждениям для работы в райцентрах и отдаленных населенных пунктах. Часто вакансии сопровождает пометка о переезде с предоставлением жилья. Рассматриваются как недавние выпускники так и пенсионеры. Зарплата — от 50 тысяч рублей.
Эксперты говорят, что после пандемии врачи узких специальностей весьма востребованы у работодателей. Звукорежиссёры нужны всем, поскольку открываются детские лагеря и возвращаются публичные музыкальные мероприятия.
Чаще всего наркологов искали в Екатеринбурге (15%), Челябинске (13%), Тюмени и Уфе (по 11%). Арматурщики нужны в Сургуте (17%), Ростове-на-Дону (15%). Звукорежиссёры требуются в Челябинске (36%), Красноярске (24%) и Омске (21%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что исследование показало: каждый десятый сотрудник врет, когда отпрашивается с работы.
Личный счет,РИА Новости,
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