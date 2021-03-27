Четыре вакансии оказались наименее востребованы в РФ

В России тяжело нанять на работу детского психиатра, психиатра-нарколога, звукорежиссера и арматурщика. На эти вакансии соискатели откликаются намного реже, чем на остальные. Таковы данные за первый квартал 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на один из хедхантерских сервисов.

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Аналитики изучили около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца 2021 года.

«Позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)», — говорится в отчёте.

Чаще всего арматурщиков ищут строительные компании. Причем часто их интересуют даже сотрудники без опыта, для работы на вахте. Предлагаемый доход — до 90 тысяч рублей.

Звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря. Средняя зарплата - 25 тысяч.

Врачей-психиатров не хватает государственным медучреждениям для работы в райцентрах и отдаленных населенных пунктах. Часто вакансии сопровождает пометка о переезде с предоставлением жилья. Рассматриваются как недавние выпускники так и пенсионеры. Зарплата — от 50 тысяч рублей.

Эксперты говорят, что после пандемии врачи узких специальностей весьма востребованы у работодателей. Звукорежиссёры нужны всем, поскольку открываются детские лагеря и возвращаются публичные музыкальные мероприятия.

Чаще всего наркологов искали в Екатеринбурге (15%), Челябинске (13%), Тюмени и Уфе (по 11%). Арматурщики нужны в Сургуте (17%), Ростове-на-Дону (15%). Звукорежиссёры требуются в Челябинске (36%), Красноярске (24%) и Омске (21%).