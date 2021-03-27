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В России изменятся цены на сигареты

Майк Габриелян
1 час назад
С 1 апреля в России установят единую минимальную цену (ЕМЦ) на табачную продукцию. Её рассчитает Минсельхоз по специальной формуле. Будут учтены минимальная ставка акциза на пачку сигарет, налог на добавленную стоимость и повышающий коэффициент. Об этом сообщает «Прайм».
В России и ранее были запрещены скидки на сигареты, табак и табачную продукцию. Однако производители пользовались уловкой: по закону они сами устанавливают максимальную розничную цену, а минимальная цена может быть ниже максимальной на 25%.
В этом и заключалась скрытая скидка, которую решили устранить законодатели. Теперь минимально возможную цену табака будет рассчитывать государство.
Индексировать ЕМЦ будут ежегодно, учитывая факторы ценообразования и изменение ставок акцизов на табак.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Онищенко предложил способ отучить школьников от курения.
Личный счет,Минсельхоз,
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