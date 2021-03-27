Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россиянам посоветовали не посещать банки из-за мисселинга

Майк Габриелян
51 минуту назад
Первый зампред Банка России Сергей Швецов призвал россиян перестать посещать банки. Он отметил, что граждане часто становятся жертвами "мисселинга", когда приходят открывать счета или приобретать финансовые продукты. «Мисселинг» - это навязывание продавцом товара, невыгодного покупателю. При этом от покупателя утаивают все риски и недостатки приобретаемого продукта.
Швецов считает, что наилучшее предложение сейчас можно найти только в интернете. Для этого надо использовать финансовые маркетплейсы и сайты банков.
«В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день. И мы живем в век цифровых технологий. Если человек хочет выбрать вклад с хорошей процентной ставкой, ему лучше пойти на маркетплейс или посмотреть в интернете, какие ставки кто предлагает», - сказал зампред ЦБ, которого цитирует ТАСС.
Также он предложил пользоваться банковскими клиентами на смартфонах и личными кабинетами, поскольку там гораздо меньше «мисселинга», чем при общении с работниками отделений.
Финансист дал совет россиянам: надо четко понимать, за каким продуктом вы идете в банк и не поддаваться на уговоры приобрести иной продукт. Нельзя торопиться, невнимательно читать договор, безоговорочно доверять банкирам. Необходимо понимать и формулировать потребности в сфере финансовых продуктов и услуг.
«Он должен четко сказать: "Я хочу разместить вклад в вашем банке". Если ему будут предлагать какие-то другие продукты, то спросить: "Является ли другой продукт вкладом в вашем банке?". Вряд ли клерк ответит, что да, является", - пояснил эксперт.
Швецов добавил, что в договоре также должно быть написано, что речь идет о вкладе в банке.
Ранее «Рамблер» объяснял, что такое мисселинг и какие риски он несет клиентам банков.
Личный счет,Сергей Швецов,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители