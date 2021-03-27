Россиянам посоветовали не посещать банки из-за мисселинга

Первый зампред Банка России Сергей Швецов призвал россиян перестать посещать банки. Он отметил, что граждане часто становятся жертвами "мисселинга", когда приходят открывать счета или приобретать финансовые продукты. «Мисселинг» - это навязывание продавцом товара, невыгодного покупателю. При этом от покупателя утаивают все риски и недостатки приобретаемого продукта.

Швецов считает, что наилучшее предложение сейчас можно найти только в интернете. Для этого надо использовать финансовые маркетплейсы и сайты банков.

«В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день. И мы живем в век цифровых технологий. Если человек хочет выбрать вклад с хорошей процентной ставкой, ему лучше пойти на маркетплейс или посмотреть в интернете, какие ставки кто предлагает», - сказал зампред ЦБ, которого цитирует ТАСС.

Также он предложил пользоваться банковскими клиентами на смартфонах и личными кабинетами, поскольку там гораздо меньше «мисселинга», чем при общении с работниками отделений.

Финансист дал совет россиянам: надо четко понимать, за каким продуктом вы идете в банк и не поддаваться на уговоры приобрести иной продукт. Нельзя торопиться, невнимательно читать договор, безоговорочно доверять банкирам. Необходимо понимать и формулировать потребности в сфере финансовых продуктов и услуг.

«Он должен четко сказать: "Я хочу разместить вклад в вашем банке". Если ему будут предлагать какие-то другие продукты, то спросить: "Является ли другой продукт вкладом в вашем банке?". Вряд ли клерк ответит, что да, является", - пояснил эксперт.

Швецов добавил, что в договоре также должно быть написано, что речь идет о вкладе в банке.