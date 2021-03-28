Юристы раскрыли, кому придется платить "налог на грядки"

"Такой налог был введен для того, чтобы упростить для ИП осуществление этого вида деятельности, но он не относится к тем, кто самостоятельно ведет хозяйство для своих нужд или небольшого заработка. Это касается и налогообложения объектов недвижимости" — пояснил юрист.
"Однако данный законопроект имеет нюансы. В нем указано использование патентной системы, потому "налог на огород" не коснётся тех, кто реализует излишки продукции приусадебного сада. Также это не касается владельцев дач", отметил Гавришев.