Юристы раскрыли, кому придется платить "налог на грядки"

Размер и расчёт налогов будет зависеть от выбранной системы налогообложения. Если продажа носит единичные случаи, то под понятие предпринимательской деятельности она не подпадает, добавил он.

Также не все предприниматели смогут получить такой патент. Есть условия, по которым будут проверять желающих его приобрести. Предприниматели должны работать в сфере розничной торговли или общественного питания. У предпринимателя не должно быть больше 15 наемных работников. Есть и иные требования.