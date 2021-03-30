Льготникам напомнили об отмене "ковидного" послабления

Право на получение субсидии имеют люди, у которых ежемесячно на квартплату уходит больше определенной доли дохода. Некоторые из них получили лишние начисления, так во время эпидемии COVID-19 продление субсидий происходило автоматически, без подтверждения предоставления документов, подтверждающих право на льготы, пояснила она.

С 1 апреля возвращается доковидный порядок выплат. Субсидии на оплату ЖКУ снова будут предоставлять сроком на шесть месяцев, а затем нужно будет подтверждать свое право на льготу. Уполномоченные органы произведут перерасчет тем, кому субсидии были автоматически продлены в период пандемии. Эта процедура будет производиться при очередной подаче документов, предупредила адвокат.