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Порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ изменится

Майк Габриелян
2 часа назад
В России прекратит действовать упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такой порядок ввели из-за пандемии коронавируса. Он прекратит действовать 1 апреля, сообщает «Прайм».
Оформление субсидий на оплату ЖКХ изменится с 1 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Граждане снова будут предоставлять все положенные документы для субсидии. Делать это придется каждые шесть месяцев.
Тем, кому субсидии были "автоматически" продлены в период пандемии, при очередной подаче документов сделают перерасчет.
Если расчеты по справкам о доходах семьи покажут, что субсидия была больше или меньше положенного, гражданам начислят недостающую сумму или попросят вернуть излишек.
Вернуть переплату придется только тем, кому продлили субсидию с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года. По субсидии, которая была продлена в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, возвращать излишки не нужно.
Рассчитывать на субсидии могут россияне, которые тратят на оплату жилья больше 22% своего дохода. В 2021 году им не нужно предоставлять документы о наличии или отсутствии задолженности за ЖКУ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Подмосковье можно получить не выходя из дома.
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