Составлен рейтинг средних зарплат в провинции

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали северные регионы – ЯНАО, Магаданская область и НАО с хорошо развитой добывающей промышленностью, в конце списка – республики Северного Кавказа и Ивановская область, свидетельствует исследование РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

ЗАРПЛАТА В МАЛЫХ ГОРОДАХ

Пандемия коронавируса в 2020 году оказала влияние практически на все аспекты жизни во всех странах, и динамика зарплат в России не стала исключением. В прошедшем году, согласно статистике Росстата , зарплаты в России выросли слабее, чем в предыдущие годы.

Номинальная средняя зарплата увеличилась в 2020 году на 6%, против роста на 9,5% в 2019 году. В денежном выражении среднемесячная зарплата в прошедшем году в России составила 44,4 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом даже внутри регионов достаточно сильно ситуация отличается от одного населенного пункта к другому.

В крупных городах зарплата обычно заметно выше (правда, и расходы, как правило, больше), а в средних и малых населенных пунктах, как показали результаты исследования РИА Новости, средняя зарплата обычно на 15-20% меньше, чем в крупных городах этого же региона.

Для определения различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА Новости провели третье ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2019 и 2020 годы с учётом выплаты НДФЛ.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2020 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

В ПРОВИНЦИИ ПЛАТЯТ МЕНЬШЕ

Как говорилось выше, зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в шести регионах из проанализированных (81 субъект РФ) зарплаты в провинции оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В шестерке таких регионов оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области. В них не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.

Как поясняют эксперты, такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно "экономические центры" в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями полезных ископаемых.

Еще в девяти регионах зарплата в провинции очень близка (менее 5% разницы) к зарплатам крупных городов, в этом перечне также много сырьевых регионов. Таким образом, объяснение, данное выше, подходит и в этом случае.

В целом исследование показало, что почти в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах на 20% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. С одной стороны, это существенная разница, однако если рассматривать межрегиональные различия, она оказывается не такой значительной.

Средние зарплаты между регионами могут отличаться более чем в четыре раза. И для каждого отдельного человека, возможно, рациональнее не просто ехать из родного небольшого населенного пункта в столицу своего региона в поисках более высокой зарплаты, а искать возможности для заработка в экономически более развитом регионе.

В трех субъектах РФ (Республика Тыва, Чеченская Республика и Омская область) в провинции зарплаты практически на треть меньше, чем в крупных городах.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться тем, что здесь средняя зарплата в провинции в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 100,4 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 88,4 тысячи рублей, четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 3,76 и абсолютным значением 73 тысячи рублей. Сахалинская область с результатом 3,65 стандартных потребительских набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73,3 тысяч рублей заняла пятую строчку рейтинга.

Как отмечают эксперты, лидерами рейтинга стали регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. В этих субъектах РФ работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.

Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высокими зарплатами в некрупных городах, – это Амурская область. Эксперты объясняют это наличием в регионе крупных строек: космодром Восточный и Амурский ГПХ. Эти "стройки века" обеспечивают достойной зарплатой большое количество людей.

Как показало исследование, в целом медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2020 года на уровне 2,1, против 2,0 в 2019 году и 1,8 в 2018 году.

В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится на уровне 1,4-1,7. В целом у шести регионов России это соотношение в 2020 году было менее 1,7, хотя в 2018 году таких было 14 регионов. Таким образом, зарплаты в провинции в небогатых регионах тоже демонстрируют рост.