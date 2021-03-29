Россиянам установят лимит по количеству кредитов

Законопроект об установлении лимитов на выдачу кредитов будет рассмотрен в Госдуме. Документом предусматривается, что ограничения, а также срок их действия, установит Банк России на основании решения своего совета директоров. При этом финансовые организации должны будут публиковать их на своих сайтах.
Ранее уровень долговой нагрузки россиян составил 11,7%, достигнув исторического максимума. К январю средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%.