Россиянам установят лимит по количеству кредитов

Законопроект об установлении лимитов на выдачу кредитов будет рассмотрен в Госдуме. Документом предусматривается, что ограничения, а также срок их действия, установит Банк России на основании решения своего совета директоров. При этом финансовые организации должны будут публиковать их на своих сайтах.