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Лимит по количеству кредитов хотят установить в России

Алиса Селезнёва
35 минут назад
В Госдуму внесен законопроект об установлении лимита на количество кредитов, которые финансовые организации смогут выдать гражданину России. Об этом пишет газета «Ведомости».
Россиянам установят лимит по количеству кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.
Законопроект об установлении лимитов на выдачу кредитов будет рассмотрен в Госдуме. Документом предусматривается, что ограничения, а также срок их действия, установит Банк России на основании решения своего совета директоров. При этом финансовые организации должны будут публиковать их на своих сайтах.
«В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных Банком России прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска», - отметили авторы инициативы.
Ранее уровень долговой нагрузки россиян составил 11,7%, достигнув исторического максимума. К январю средний уровень выплат граждан по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%.
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