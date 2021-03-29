Зюганов предупредил об экономическом ударе по россиянам

«Рамблер» писал, что ранее в Совете Федерации предложили вернуть налог на движимое имущество. По словам сенатора Николая Журавлева, он позволит компенсировать властям регионов и местным бюджетам доходы, которые резко снизились после введения льгот.
«Замечу, что данный налог наиболее сильно ударит по малому и среднему бизнесу, которые и без того находятся на грани выживания. Согласно опросам, каждая 10-я компания готовится к закрытию», - напомнил он.
Лидер КПРФ предложил отказаться от «придумывания новых или введения старых налогов» и оказать действенную поддержку гражданам и предпринимательству.