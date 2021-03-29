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Зюганов предупредил об экономическом ударе по россиянам

Алиса Селезнёва
45 минут назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал планы по возврату налога на движимое имущество, подчеркнув в своем Telegram-канале, что он ударит по малому и среднему бизнесу.
Зюганов предупредил об экономическом ударе по россиянам
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что ранее в Совете Федерации предложили вернуть налог на движимое имущество. По словам сенатора Николая Журавлева, он позволит компенсировать властям регионов и местным бюджетам доходы, которые резко снизились после введения льгот.
Зюганов призвал парламентариев прекратить «изобретать способы вытягивать финансовую кровь из народа».
«Замечу, что данный налог наиболее сильно ударит по малому и среднему бизнесу, которые и без того находятся на грани выживания. Согласно опросам, каждая 10-я компания готовится к закрытию», - напомнил он.
Лидер КПРФ предложил отказаться от «придумывания новых или введения старых налогов» и оказать действенную поддержку гражданам и предпринимательству.
Личный счет,Экономика,Геннадий Зюганов,КПРФ,Совет Федерации,
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