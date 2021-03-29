Востребованность бесконтактных банкоматов выросла

Благодаря тому, что подобные устройства просты и удобны в использовании, все больше россиян предпочитают именно их, так как не нужно вставлять карту и бояться того, что она может застрять в банкомате. К тому же на волне всеобщей цифровизации граждане все больше стали отказываться от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах, с помощью которых в бесконтактном банкомате легко произвести любую операцию по карте, привязанной к платежному сервису, отмечают аналитики.