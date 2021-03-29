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Востребованность бесконтактных банкоматов выросла

Лера Букина
38 минут назад
Популярность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса. За 2020 год выросла как сама доля операций, которые совершались в данных устройствах, так и средняя сумма – до 12%, до 12 825 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные розничного банка «Русский стандарт».
Востребованность бесконтактных банкоматов выросла
Фото: пресс-служба Сбербанкапресс-служба Сбербанка
Благодаря тому, что подобные устройства просты и удобны в использовании, все больше россиян предпочитают именно их, так как не нужно вставлять карту и бояться того, что она может застрять в банкомате. К тому же на волне всеобщей цифровизации граждане все больше стали отказываться от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах, с помощью которых в бесконтактном банкомате легко произвести любую операцию по карте, привязанной к платежному сервису, отмечают аналитики.
Также стало больше пользователей банкоматов с модулем NFC. Новую технологию осваивают разные поколения. По итогам 2020 года медианный возраст пользователя бесконтактным АТМ увеличился на три года, составив 48 лет. 50% от общего числа операций было совершено клиентами до 48 лет, а 50% – теми, кто старше.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки начали внедрять биометрические банкоматы.
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