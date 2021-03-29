Объем онлайн-продаж между частными лицами превысил ₽1 трлн

Онлайн-продажи между частными лицами (C2C) в России увеличились на 87% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, составив 1,06 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито» и агентства Data Insight.

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Вместе с тем рынок организованной онлайн-торговли за 2020 год вырос на 44%, до 2,5 трлн рублей. Число C2C-сделок за аналогичный период времени увеличилось на 70%, до более чем 300 млн.

Наиболее востребованные категории товаров, предлагаемые частными продавцами, – «бытовая техника, электроника и компьютеры» (24% продаж), «одежда и обувь» (18%) и «детские товары» (17%). Затем следуют «автозапчасти», «товары для дома» и «спорт и отдых». Что касается среднего чека на C2C рынке, то он достигает 3,5 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2020 году к сервисам объявлений прибегали 87% продавцов и 88% покупателей на С2С-рынке.

Увеличилась и доля продавцов, которые используют для продаж социальные сети – с 28% до 34%. В 2020 году число покупателей на С2С-рынке продолжило расти. Число продавцов и покупателей достигает 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. Вместе с этим увеличилось количество сделок на продавца в месяц: в 2017 году в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019 году – 1,3, в 2020 году – 2,3.

Аналитики подсчитали, что за 1,5 года доля частных продавцов, для которых продажи являются основным или существенным источником дохода, выросла почти вдвое, достигнув 11% в ноябре 2020 года при 6% весной 2019 года.