Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

За 5 лет пенсия выросла более чем на ₽3 тысячи

Лера Букина
13 минут назад
Средний размер пенсии по России на 1 января 2021 года достиг 15 744 рубля, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина в ходе «круглого стола». Об этом сообщает ТАСС.
За 5 лет пенсия выросла более чем на ₽3 тысячи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом на 1 января 2016 года ее размер составлял 12 673 рубля, то есть за пять лет уровень пенсионного обеспечения увеличился более чем на 3 тысячи рублей, отметила Баталина.
Она напомнила, что уровень пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума. В противном случае гражданину назначается социальная доплата до прожиточного минимума.
Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. В бюджете ПФР на индексацию предусмотрено 12,8 млрд рублей.
Личный счет,Ольга Баталина,Пенсионный фонд РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители