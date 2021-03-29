Расчеты в цифровом рубле могут начаться через 2-3 года

Тестирование цифрового рубля ожидается в конце 2021 года или начале 2022 года, а масштабное использование электронной валюты в расчетах – через два-три года, рассказал RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты», — отметил депутат.
По его словам, цифровые рубли являются более безопасными, чем криптовалюты, поэтому несут меньше рисков.
Аксаков отметил, что цифровой рубль является высшей формой денег на этом этапе. Осенью 2020 года регулятор заявил о начале работы в данном направлении. В ближайшее время Банк России выпустит план по развитию цифровой валюты. Также ожидается, что к осени будет подготовлен прототип цифрового рубля.
Цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, который будет храниться в электронном кошельке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти половина россиян одобрили введение цифрового рубля.