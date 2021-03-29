Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Расчеты в цифровом рубле могут начаться через 2-3 года

Лера Букина
1 час назад
Тестирование цифрового рубля ожидается в конце 2021 года или начале 2022 года, а масштабное использование электронной валюты в расчетах – через два-три года, рассказал RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Расчеты в цифровом рубле могут начаться через 2-3 года
Фото: ТАССТАСС
«Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты», — отметил депутат.
По его словам, цифровые рубли являются более безопасными, чем криптовалюты, поэтому несут меньше рисков.
Аксаков отметил, что цифровой рубль является высшей формой денег на этом этапе. Осенью 2020 года регулятор заявил о начале работы в данном направлении. В ближайшее время Банк России выпустит план по развитию цифровой валюты. Также ожидается, что к осени будет подготовлен прототип цифрового рубля.
Цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код, который будет храниться в электронном кошельке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти половина россиян одобрили введение цифрового рубля.
Личный счет,Анатолий Аксаков,Центральный банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители