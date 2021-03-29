Мошенники решили обмануть мошенников

В России за один день появились более 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт, пишет «Коммерсант».

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Мошеннические ресурсы ориентированы на других мошенников, которые покупают базы для кражи денег с банковских карт.

Чтобы приобрести базы данных, сайты предлагают внести депозит в размере 50 долларов на криптокошелек. Однако при регистрации и внесении денег мошенник не получает базу данных, его учетная запись удаляется или блокируется. Эксперты предполагают, что это может быть один и тот же сайт, доступный под разными доменными именами.

Обычно сайты с мошенническими базами данных появляются не в таком количестве, их прирост составляет около 9-10 в месяц. Предположительно, резкий рост связан с недавним закрытием крупных теневых маркетплейсов и ужесточением в 2020 году системы защиты магазина приложений Google Play.