Прокурор Москвы предостерёг от завышения цен на подсолнечное масло

Как сообщал «Рамблер», в декабре президент России Владимир Путин
обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и поручил правительству предпринять меры в связи с ростом цен на продукты в России. После этого производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, согласно которому стоимость сахара в рознице зафиксирована на максимальном уровне 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 110 рублей за литр.