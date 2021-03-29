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Прокурор Москвы предостерёг от завышения цен на подсолнечное масло

Вероника Полынина
1 час назад
Прокурор Москвы Денис Попов предупредил руководителя неназванной торговой сети о недопустимости завышения цен на подсолнечное масло. Об этом сообщает «Прайм».
Прокурор Москвы предостерёг от завышения цен на подсолнечное масло
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В одном из магазинов торговой сети было обнаружено подсолнечное масло по цене выше 110 рублей. При этом данная сеть присоединилась к соглашению, обязующему продавцов устанавливать цены на масло в рознице не выше 110 рублей за 1 литр.
За нарушение требований законодательства о торговле и ценообразовании на социально значимые продовольственные товары предусмотрена административная ответственность.
«В целях предотвращения необоснованного повышения цен на масло подсолнечное прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителя организации о недопустимости нарушения закона», - говорится в пресс-релизе столичной прокуратуры.
Как сообщал «Рамблер», в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и поручил правительству предпринять меры в связи с ростом цен на продукты в России. После этого производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, согласно которому стоимость сахара в рознице зафиксирована на максимальном уровне 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 110 рублей за литр.
Соглашение действует с 20 декабря и до 31 марта с возможностью продления.
Личный счет,Денис Попов,Владимир Путин,
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