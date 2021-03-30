Ценам на молоко предрекли рост на 10-15% из-за экосбора

В России может подорожать молоко на 10-15% в связи с экособором и запуском маркировки продукции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову

Грядущих нововведений предприниматели не одобрили, назвав их дополнительным налогом на тару. Они также указали на то, что нигде в мире подобные меры не практикуют.

В союзе отметили, что субсидия на увеличение продуктивности в молочном скотоводстве, которую власти выделяют на литр товарного молока, будет вдвое ниже, чем затраты на экологический сбор со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Согласно текущей ставке, экологический сбор составляет приблизительно 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, говорится в письме.

После того, как товар теряет потребительские свойства, а упаковка становятся мусором, финансовую нагрузку за утилизацию несут граждане, говорит представитель вице-премьера Виктории Абрамченко

Ожидается увеличение себестоимости потребительских товаров в упаковке в размере 2-3%, говорит исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская. Однако она предупредила, что окончательная стоимость товаров на полках магазинов станет еще больше – на 5-6%.

Подорожание молочных товаров из-за новых правил будет составлять 10-15%, полагает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.