Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Ценам на молоко предрекли рост на 10-15% из-за экосбора

Лера Букина
1 час назад
В России может подорожать молоко на 10-15% в связи с экособором и запуском маркировки продукции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову.
С 1 января 2022 года от производителей начнут требовать утилизировать всю упаковку. Тех, кто откажется от выполнения норматива, ожидает уплата экокосбора по двойному тарифу. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой изменить данную меру.
Грядущих нововведений предприниматели не одобрили, назвав их дополнительным налогом на тару. Они также указали на то, что нигде в мире подобные меры не практикуют.
В союзе отметили, что субсидия на увеличение продуктивности в молочном скотоводстве, которую власти выделяют на литр товарного молока, будет вдвое ниже, чем затраты на экологический сбор со стороны молокоперерабатывающих предприятий.
Согласно текущей ставке, экологический сбор составляет приблизительно 1,4% от себестоимости 1 л молока и 3,5% — при повышенной с 2022 года, говорится в письме.
После того, как товар теряет потребительские свойства, а упаковка становятся мусором, финансовую нагрузку за утилизацию несут граждане, говорит представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.
Ожидается увеличение себестоимости потребительских товаров в упаковке в размере 2-3%, говорит исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская. Однако она предупредила, что окончательная стоимость товаров на полках магазинов станет еще больше – на 5-6%.
Подорожание молочных товаров из-за новых правил будет составлять 10-15%, полагает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продукты в России подорожали в 5 раз быстрее чем в Европе.
Личный счет,Компании,Видео,Виктория Абрамченко,Михаил Мишустин,Марина Петрова,Российский союз промышленников и предпринимателей,Торгово-промышленная палата,ЕС,газета "Известия",
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители