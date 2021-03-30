Получать дополнительный доход в 100 тысяч рублей можно с помощью инвестиций в ценные бумаги. Такой способ озвучил «Известиям» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Чтобы получать 100 тысяч ежемесячно, нужно вложить как минимум 20 миллионов рублей, отметил он. Миронюк также назвал три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6-7 процента годовых.

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко сказал, что начинающим инвесторам следует обратить внимание на облигации, а продвинутым — на дивидендные акции. Последние дают возможность получать 6-7 процента дивидендной доходности.

Также можно рассмотреть банковский депозит (чтобы зарабатывать не менее 100 тысяч рублей, он должен быть больше 26 миллионов рублей), а также вложения в недвижимость и в какой-либо бизнес-проект.