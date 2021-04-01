Почти 4 млн человек получат прибавку к пенсии с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 3,4%, это затронет 3,9 млн пенсионеров. Средний размер прибавки составит от 270 до 514 руб., а средний размер пенсии после увеличения составит 10,2 тыс. руб.

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Повышение затрагивает 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. Из них 2,1 млн получают социальную пенсию по инвалидности, 1 млн - по потере кормильца.

Получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).

В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации составит 10 тыс. 183 руб. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тыс. руб., социальная пенсия инвалидам с детства первой группы - до 15,16 тыс. руб.

Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава.

Пенсия участников Великой Отечественной войны, которые получают одновременно и страховую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению, вырастет в среднем до 42 тыс. рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тыс. рублей.