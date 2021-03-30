В чужом кармане: сколько зарабатывает бармен

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 30-летняя Кристина С. из Москвы. Она начала подрабатывать официанткой, когда училась в университете, и в итоге стала барменом.

«Я поступила на банковское дело, просто чтобы куда-нибудь поступить. Не для себя, а для родителей. Для себя мне хотелось работать, быть более независимой, поэтому устроилась в кафе неподалеку от универа. Через год перешла барменом в бар в центре города и осталась в этой профессии. А учебу бросила», - рассказывает Кристина.

С тех пор Кристина сменила несколько баров, работала с несколькими известными барменами и училась у них. Она старается выбирать заведения в центре Москвы - клиентов больше и чаевые они оставляют приличные. Сейчас она ищет новое место: с нынешним работодателем возникли проблемы.

В вакансии обещали зарплату от 80 000 до 100 000 рублей. Зарплата из объявления включала оклад за смену (2500/3000 рублей), процент с продаж и личные чаевые. Сейчас Кристина зарабатывает до 90 тысяч рублей. По ее словам, для комфортной жизни ей нужно отработать хотя бы 20 смен в месяц, каждая длится от восьми до 16 часов.

Требования включали опыт работы от одного года и наличие медицинской книжки. В обязанности Кристины входит приготовление напитков по технологическим картам, работа с кассой R-Keeper, поддержание чистоты и проведение инвентаризаций.

«Когда я начинала тут, ко мне относились бережно, заботливо, но потом начался ад. Новый менеджер не досчитывает смены, заставляет выходить в выходной, а когда отказываешься - ставит странные штрафы, например, за «мрачное выражение лица». Твои личные дела в счет не ставятся, а нескольких заболевших сотрудников уволили», - отмечает Кристина.

По ее словам, одного из коллег уволили, потому что он не вышел на смену с температурой 40.

«Его лишили зарплаты по неизвестным причинам и заставили написать расписку об отсутствии претензий под предлогом, что деньги не выдадут», - говорит Кристина.

Она отмечает, что «несовместимость» с начальством или коллективом - одна из самых частых проблем для барменов и официантов. Но она легко решаема: заведений в Москве много.

«Еще минусы (но не для меня): некоторым тяжело работать в месте, где постоянно грохочет музыка и пьяные клиенты. Плюсы: это однозначно весело, постоянно новые знакомства, бывают неплохие чаевые, много где бесплатные обеды-ужины. К тому же нам разрешено немного выпивать, если клиент угощает», - подчеркивает Кристина.

Примерные траты Кристины (в месяц):

На продукты - 20 000 рублей

На аренду комнаты - 17 000 рублей

На одежду и косметику - 10 000 рублей

На отдых и развлечения - 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - 3 000 рублей

На корм для кошки - 2 500 рублей

На наращивание ресниц - 2 400 рублей

На телефон/интернет - 1 500 рублей