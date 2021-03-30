Отток с рублевых депозитов в пандемию составил ₽2 трлн

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Отмечается, что на 1 марта физлица имели на срочных депозитах в рублях 16,043 триллиона рублей, тогда как в иностранной валюте — 59,3 миллиарда долларов в пересчете на американскую валюту.

Вместе с этим текущие счета физлиц за год пандемии пополнились на 3 триллиона рублей и 8,8 миллиарда долларов. В итоге на начало весны на них было 8,8 триллиона рублей и 31,1 миллиарда долларов.

Осадчий считает, что переток средств с традиционных банковских депозитов обусловлен, прежде всего, низкими ставками банков. Согласно сведениям Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках РФ по итогам второй декады марта снизилась с прошлогодней ставки в 5,15% до 4,51%.

«Рост остатков на текущих счетах объясняется перетоком средств с депозитов, экспансией накопительных счетов, где по остаткам начисляются проценты, и антикризисными субсидиями государства населению», — отметил эксперт.