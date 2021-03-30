Льготников предупредили о возврате части субсидий по ЖКХ

Получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которым начислили лишние средства из-за автоматического продления сроков получения поддержки, должны будут их вернуть, заявила РИА Недвижимость адвокат московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

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Как отмечается, на получение субсидии имеют право граждане, у которых каждый месяц на квартплату уходит больше определенной доли дохода. Ряду россиян были направлены лишние начисления, поскольку во время пандемии продление субсидий происходило без предоставления документов, которые подтверждают право на льготы, говорит эксперт.

«По общим правилам субсидии на оплату ЖКУ предоставлялись на шесть месяцев. После истечения этого срока заявитель должен был представить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень дохода семьи. Из-за пандемии правительством было принято решение об упрощенном продлении выплат. Если право на субсидию по оплате коммунальных услуг истекал в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, она автоматически была продлена еще на шесть месяцев», – пояснила Тютюнникова.

С 1 апреля ожидается возвращение к доковидному порядку выплат, отметила адвокат. Так, субсидии на оплату ЖКУ вновь будут давать сроком на шесть месяцев. После этого будет необходимо подтверждать свое право на льготу. Уполномоченными органами будет произведен перерасчет тем, кому субсидии были автоматически продлены в период пандемии COVID-19.

Если окажется, что субсидия должна была быть меньше выплаченных средств, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, переплату придется вернуть.