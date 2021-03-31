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В Совфеде предложили новый штраф для россиян

Артём Кульша
1 час назад
В России необходимо ввести наказание для хозяев, которые выбрасывают животных на улицу. Об этом сенатор Александр Башкин заявил РИА Новости.
В Совфеде предложили штраф за выкинутых на улицу питомцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он призвал ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование, чтобы граждане ответственнее принимали решение завести домашнее животное. Также следует ввести штраф для владельцев, которые выбрасывают животных на улицу.
Регистрация и чипирование позволят идентифиировать животное и его хозяина, а штраф станет компенсацией за бездушность и наносимый обществу ущерб. Башкин предлагает направлять денежные средства, собираемые в виде штрафов, на отлов бездомных животных, их стерилизацию и содержание в приютах. Он выразил уверенность, что иначе решить проблему бездомых животных невозможно.
«Можно отловить всех собак до одной, но на следующий же день выкинут одну несчастную собаку, другую, и их популяция снова вырастет в геометрической прогрессии», — отметил парламентарий.
В декабре, как сообщал «Рамблер», неподалеку от одной из школ в Красноярске четыре собаки напали на девятилетнюю ученицу третьего класса Аэлиту Мамашову и начали кусать голову и руки. Сотрудница Дома ребенка услышала крики девочки, выбежала, отогнала собак палками и вызвала бригаду скорой помощи. Девочка была госпитализирована.
Личный счет,Александр Башкин,Совет Федерации,РИА Новости,
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