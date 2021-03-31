Россияне просрочили рекордное число микрозаймов

Число просроченных свыше 90 дней микрозаймов в России по итогам февраля достигло нового максимального показателя – 5,4 миллиона займов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Отмечается, что количество просроченных займов в феврале увеличилось на 1,8% в сравнении с январем. Вместе с этим их доля от всех выданных в России микрозаймов, напротив, незначительно уменьшилась – на 0,3 п.п., до 40,6%.

Кроме того, в стране зафиксирован рост объема «плохих» микрозаймов в феврале на 2,2%, до максимальных 59,6 миллиарда рублей. Что касается доли «просрочки» в общем портфеле, то она выросла в феврале приблизительно на 0,5 п.п., до 34,7%.

Микрофинансовые организации в феврале уменьшили число выданных займов гражданам России на 7,3%, до 1,8 миллиона ссуд, а средний размер микрозайма – на 0,4%, до 13 107 рублей. Так, сумма выдач в феврале уменьшилась на 7,6%, до 23,8 млрд рублей. Этот показатель является минимальным с сентября 2020 года.

По итогам февраля общая задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями достигла 171,8 млрд рублей. Данный результат больше январского показателя на 0,7%.