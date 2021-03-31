Финансист исключил депозиты из списка источников пассивного дохода

Для получения стабильного пассивного дохода сегодня не подходят депозиты, поскольку ставки по ним ниже уровня инфляции, заявил
«Инвест-Форсайту» генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.
Вместо них можно рассматривать приобретение акций крупнейших компаний или облигаций, а также вложения в различные индексные фонды.
Что касается криптовалюты, то эксперт рекомендует покупать разные активы и использовать различные инструменты, в частности, стейкинг, холдинг, р2р-торговлю.
«Но для стабильного и высокого дохода необходимо вкладывать, и серьезные суммы, при этом хорошо представлять себе риски инвестиций и принципы формирования доходности разных бумаг», — добавил Майкл Росс-Джонсон.
Инвестиционная привлекательность недвижимости сегодня падает, поскольку дорожает содержание квартиры. Растет стоимость ЖКУ, увеличиваются налоги, поэтому необходимо тщательно просчитывать, есть ли смысл приобретать квартиру для сдачи в аренду, отметил эксперт.
По словам специалиста, приобретение наличной валюты и монет из драгметаллов остаются хорошими вариантами для долгосрочных инвестиций.
Ранее «Рамблер» сообщал
, о способах получения дополнительного дохода в 100 тысяч рублей.