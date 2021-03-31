В чужом кармане: сколько зарабатывает грузчик

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш герой, 20-летний Александр Н. устроился в одну из московских компаний грузчиком-комплектовщиком после службы в армии.

«До этого пробовал поработать продажником в магазине электроники, но продажи - не мое. Работу нужно было найти быстро, хотел съехать от родителей поскорее и снять комнату. Зарплата, которую обещали грузчикам, и простая работа, очень привлекли», - рассказывает Александр.

В вакансии, на которую он откликнулся, был указан доход от 40 000 до 60 000 рублей. По словам Александра, 60 тысяч он еще ни разу не получал, но заработать 50 в его компании вполне реально, особенно с учетом переработок.

Никаких требований к соискателям компания не предъявляла, опыт работы на складе приветствовался, но обязательным не был.

Александр работает на пятидневке с плавающим графиком. Его зарплата складывается из тарифной ставки за час и оплаты переработок с повышающим коэффициентом. Иногда он работает по 11 часов в день. В его обязанности входит комплектация и сбор заказов, прием/отгрузка товара, раскладка по местам хранения, оформление приемо-сдаточной документации.

«Ты просто живешь на работе, где постоянно находишься в движении, приходишь домой в 10-11 и просто отрубаешься, иногда рук не чувствуешь. Грузопоток огромный. Надо быть спортивным. Но никто насильно ведь не заставляет, сам выбрал» , - отмечает Александр.

Главным врагом грузчика наш герой назвал приемосдатчика.

«Они постоянно напрягают, чуть грузопоток остановился - иди подметай в мороз минус 15, могут отправить на улицу убраться. Да и некоторые грузчики так себе. Отношение к грузам ужасное, не важно, что там - кастрюля или плазма - могут швырнуть при разгрузке. Начальник нормальный, сам не ленивый, но организовать всех не может, некоторые научились хорошо отлынивать», - рассказывает Александр.

Среди плюсов работы Александра - оформление по ТК, зарплата без задержек, премии за хорошую работу, чистый и сухой склад с комфортной комнатой отдыха и душевыми.

«Парень, с которым служили, тоже устроился грузчикам, но в настоящий бомжатник. Рассказывает, что у них мыши, тараканы, вонь, а обеденная комната рядом с вонючим туалетом. Курят и едят они там по одному, покурить нужно успеть за одну минуту, иначе объяснительные. Так что мне отличное место попалось», - заключил он.

Примерные траты Александра (в месяц):

На аренду комнаты - 15 000 рублей

На продукты/фастфуд - 15 000 рублей

На кино и походы в пивной бар с друзьями - 7 000 рублей

На общественный транспорт - 2 000 рублей

На телефон/интернет - 1 000 рублей