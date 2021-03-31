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Россиянам посоветовали избегать долларов и евро

Мария Иванова
1 час назад
Опрошенные News.ru эксперты заявили, что доллары и евро - не самые выгодные валюты, в которые россияне могут перевести свои сбережения. По мнению аналитиков, если инвестиции долгосрочные, деньги лучше хранить в швейцарских франках, скандинавских валютах или иене.
Россиянам посоветовали избегать долларов и евро
Фото: ТАССТАСС
По данным News.ru, на первом месте по доходности находится датская крона, которая за год подорожала к рублю на 30,4 процента. Второе - у швейцарского франка (плюс 29,3 процента за год), третье - у китайского юаня (рост на 26 процентов. Четвертую строчку разделили японская иена и фунт стерлингов (плюс 22 процента), на пятом месте - подорожавшая на 20,5 процента норвежская крона.
Аналитики отметили, что швейцарский франк - «тихая гавань», которая в течение многих лет остается на вершине списка самых надежных валют
«На длительный срок я бы рекомендовал швейцарский франк как самую надежную валюту в мире, а также фунт стерлингов, который был сильно недооценен», - заявил финансовый эксперт Ян Марчинский.
Он отметил, что покупать иностранную валюту стоит не в обменнике, а на бирже: там выше шансы провести сделку по более выгодному курсу. Самым удобным вариантом Марчинский назвал открытие брокерского счета на валютной секции Московской биржи.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.
Личный счет,Михаил Делягин,Московская биржа,
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