Россиянам посоветовали избегать долларов и евро

Опрошенные News.ru эксперты заявили
, что доллары и евро - не самые выгодные валюты, в которые россияне могут перевести свои сбережения. По мнению аналитиков, если инвестиции долгосрочные, деньги лучше хранить в швейцарских франках, скандинавских валютах или иене.
По данным News.ru, на первом месте по доходности находится датская крона, которая за год подорожала к рублю на 30,4 процента. Второе - у швейцарского франка (плюс 29,3 процента за год), третье - у китайского юаня (рост на 26 процентов. Четвертую строчку разделили японская иена и фунт стерлингов (плюс 22 процента), на пятом месте - подорожавшая на 20,5 процента норвежская крона.
Аналитики отметили, что швейцарский франк - «тихая гавань», которая в течение многих лет остается на вершине списка самых надежных валют
«На длительный срок я бы рекомендовал швейцарский франк как самую надежную валюту в мире, а также фунт стерлингов, который был сильно недооценен», - заявил финансовый эксперт Ян Марчинский.
Он отметил, что покупать иностранную валюту стоит не в обменнике, а на бирже: там выше шансы провести сделку по более выгодному курсу. Самым удобным вариантом Марчинский назвал открытие брокерского счета на валютной секции Московской биржи
.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин
прогнозировал обвал доллара на треть к основным мировым валютам.
Экономист отмечал, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения Делягин советовал хранить в евро, швейцарских франках, норвежских кронах или золотых монетах.