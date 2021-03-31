Россиянам посоветовали избегать долларов и евро

По данным News.ru, на первом месте по доходности находится датская крона, которая за год подорожала к рублю на 30,4 процента. Второе - у швейцарского франка (плюс 29,3 процента за год), третье - у китайского юаня (рост на 26 процентов. Четвертую строчку разделили японская иена и фунт стерлингов (плюс 22 процента), на пятом месте - подорожавшая на 20,5 процента норвежская крона.