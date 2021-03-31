Назван способ снизить платеж ЖКХ на 30%

Энергоэффективный капремонт позволит снизить платежи за ЖКХ на 30%, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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По словам Разворотневой, причина внушительных цифр в платежках за ЖКУ кроется не только в высоких тарифах на услуги, но и в нерациональном потреблении ресурса.

«Очень часто мы "отапливаем улицы" из-за нарушенного "теплового контура" здания или потому, что не можем самостоятельно регулировать температуру воздуха и открываем форточки и окна», - приводит «Прайм» слова эксперта.

Разворотнева призвала использовать при ремонте современные технологии, такие как индивидуальные тепловые пункты с регулировкой температуры батарей, которые позволяют сэкономить до 35% тепла; закрытую систему горячего водоснабжения, которая снижает потребление воды на 25%; современные системы освещения, снижающие потребление электроэнергии на 35%.