Исправить плохую кредитную историю поможет новая ссуда

При возникновении финансовых трудностей заемщику следует оповещать об этом банк, а не стараться выйти из ситуации через просрочки, отметил он.

Следует четко понимать, для чего нужно улучшить кредитную историю, так как требуемый персональный кредитный рейтинг (ПКР) отличается в зависимости от целей. Например, среднее значение для ипотеки - 713 баллов, а для потребительских кредитов — 630. Данный рейтинг рассчитывается только по записям кредитной истории и показывает ее качество в диапазоне от 300 до 850 баллов.