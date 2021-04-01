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Исправить плохую кредитную историю поможет новая ссуда

Лера Букина
1 час назад
Кредитную историю заемщики могут исправить с помощью новой ссуды и своевременного ее погашения, заявили РИА Новости эксперты.
Исправить плохую кредитную историю поможет новая ссуда
Фото: ТАССТАСС
«Лучший способ исправления – активное использование и аккуратное погашение новых кредитов. Лучше всего для этого подходит кредитная карта, потому что при грамотном использовании грейс-периода увеличить персональный кредитный рейтинг можно практически без дополнительных расходов», — рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Дисциплина является очень важной составляющей для кредитора, в этой связи нужно делать все, чтобы своевременно вносить платежи по графику, подчеркнул генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
При возникновении финансовых трудностей заемщику следует оповещать об этом банк, а не стараться выйти из ситуации через просрочки, отметил он.
Следует четко понимать, для чего нужно улучшить кредитную историю, так как требуемый персональный кредитный рейтинг (ПКР) отличается в зависимости от целей. Например, среднее значение для ипотеки - 713 баллов, а для потребительских кредитов — 630. Данный рейтинг рассчитывается только по записям кредитной истории и показывает ее качество в диапазоне от 300 до 850 баллов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне просрочили рекордное число микрозаймов.
Личный счет,Алексей Волков,Олег Лагуткин,РИА Новости,
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