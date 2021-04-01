В чужом кармане: сколько зарабатывает кондитер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Ирина Я. работает кондитером в Москве почти четыре года. Ирине 30, по образованию она психолог и печь торты учились с помощью YouTube.

«На последнем курсе я забеременела, а после рождения ребенка поняла, что мне нужно какое-то хобби, не связанное с материнством, что-то творческое. Меня вдохновили другие мамочки, которые зарабатывают на тортах в Instagram, да и выпечка у меня всегда получалась. Я – самоучка, какие-то знания получила от мамы и бабушки, но в основном из роликов в интернете», - рассказывает Ирина.

Первые кексы и торты она бесплатно дарила друзьям, фотографировала и публиковала фото в соцсетях. В итоге торты у Ирины начали заказывать бывшие одноклассницы и друзья друзей.

«У меня есть проблемы с продвижением в Instagram и рекламой, не люблю этим заниматься, отдельную страницу для тортов я так и не завела. Поэтому доход был очень нестабильным. Когда дочь стала ходить в сад, я решила устроиться в настоящую кондитерскую, чтобы самой не искать клиентов», - объяснила она.

Для вакансии, на которую откликнулась Ирина, требовался опыт работы на кондитерском производстве, но в итоге оказалось достаточно медицинской книжки, портфолио и пробного торта. В объявлении была указана зарплата от 45 000 до 85 000 рублей (зависит от количества смен и, что редкость для этого бизнеса, процента с продаж).

«В свадебный сезон больше 80 тысяч у меня выходит легко, люди заказывают и большие торты, и капкейки для фуршетов и фотосессий. В остальное время могу спокойно рассчитывать на 50 тысяч», - говорит Ирина.

В кондитерской она занимается сборкой и оформлением тортов по индивидуальным заказам и по технологическим картам, готовит десерты на витрину, заварной крем и муссы, печет бриоши и французские печенья макарон.

«Это не только творческая работа, но и тяжелый физический труд. Весь день на ногах, иногда по ночам работаешь, но и сам процесс, и результат приносят удовольствие. Минус, что карьерного роста в обычном понимании тут быть не может - в одной зарплате можно застрять надолго. Можно, конечно, открыть что-то свое или попасть в шикарное место, но это редкость. К тому же в Москве кондитеров на один квадратный метр по десять человек», - подчеркнула Ирина.

Ирина живет с мужем и дочерью в ипотечной квартире. Выплату ипотеки взял на себя супруг, Ирина оплачивает коммуналку и покупает продукты.

Примерные траты Ирины (в месяц):

На продукты - 25 000 рублей

На отдых (кино/бары/развлечения для ребенка) - 12 000 рублей

На одежду/косметику - от 3 000 до 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 3 500 до 7 500 рублей

На уроки английского для дочери - 7 000 рублей

На общественный транспорт - 2 500 рублей

На телефон/интернет - 1 500 рублей