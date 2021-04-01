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Банк России сообщил о новом преимуществе цифрового рубля

Прайм
1 час назад
Доступ к кошельку с цифровыми рублями будет возможен через разных финансовых посредников — это поможет бороться с "платежным рабством", когда обслуживание клиента завязано на одной кредитной организации, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
ЦБ: цифровой рубль поможет борьбе с "цифровым рабством"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Доступ к цифровому кошельку может быть осуществлен через разных финансовых посредников, — то есть, разумеется, организация, физическое или юридическое лицо не будут завязаны только на той кредитной организации, которая изначально открывала ему кошелек. При прохождении определенных процедур идентификационных, при принятии на обслуживание можно будет попасть в свой же кошелек, но через другую организацию", — сказал Зимин, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.
"На наш взгляд, это действительно повышает доступность, снижает, назовем его так, "платежное рабство", когда многие клиенты завязаны на структуре одной организации и не могут получать полный спектр услуг и переходить в другие институты", — добавил он.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.
Личный счет,Центральный банк России,
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