ЦБ: цифровой рубль поможет борьбе с "цифровым рабством"

"На наш взгляд, это действительно повышает доступность, снижает, назовем его так, "платежное рабство", когда многие клиенты завязаны на структуре одной организации и не могут получать полный спектр услуг и переходить в другие институты", — добавил он.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Концепцию цифрового рубля планируется представить общественности уже в апреле этого года.