В России подскочили цены на электронику

В начале февраля участники российского рынка уже рассказывали
о резком подорожании электроники. Цены с начала года выросли на 5-20 процентов. В качестве главной причины также назывался дефицит основных комплектующих: матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт. Ситуация осложняется еще и тем, что в стране нет собственного производства полупроводников для бытовой электроники. При этом отечественные сборочные предприятия не являются приоритетными клиентами иностранных поставщиков из-за небольшого объема заказов.