В России подскочили цены на электронику

За прошедший год цены на электронику в России подскочили на 20 процентов, участники рынка прогнозируют дальнейшее подорожание почти во всех сегментах товаров. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В первом квартале 2021 года стоимость ноутбуков выросла на 10 процентов (по сравнению с тем же периодом прошлого года), примерно на столько же подорожала и другая компьютерная техника: лэптопы и десктопы. Причем, как отметил маркетолог федерального ритейлера, продавцы в России сейчас не увеличивают свою маржу — цены на гаджеты меняют импортеры.