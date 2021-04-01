В России заработали поправки о ценах на сигареты

С 1 апреля в России заработали поправки в антитабачный закон, вводящие единую минимальную стоимость табачной продукции - 108 рублей за пачку. Об этом сообщает «Прайм».

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До этого закон запрещал продажу сигарет по цене выше максимальной розничной (устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (75 процентов от максимальной). Новую единую цену рассчитали на основе минимального значения ставки акциза, ставки НДС и повышающего коэффициента

Табачные изделия, которые произвели в России или ввезли в страну до 1 апреля, разрешено продавать дешевле единой цены до 1 июля 2021 года.

Директор JTI Россия по работе с органами государственной власти Василий Груздев отметил, что в прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла 120 рублей. После повышения акцизов этот показатель достиг 140 рублей.

По мнению Груздева, минимальная цена позволит бороться с нелегальным рынком табачной продукции.

Как писал «Рамблер», с 28 января в России вступили в силу очередные поправки в антитабачный закон: россияне больше не могут покупать в интернете никотинсодержащую продукцию, кальяны, устройства нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Теперь табачные стики можно купить только в стационарных магазинах, как и сигареты.