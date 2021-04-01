Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24%

Доходы россиян за время пандемии сократились в среднем на 24%. Такие данные приводятся в исследовании Credit Suisse, с которым ознакомился Forbes.

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Опрос проводился как в России, так и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах. В частности, в Таиланде сокращение доходов населения в период пандемии оценивается в более чем 45%. Наименьшие показатели – у Китая (10%).

Опрошенные россияне считают, что сейчас лучше не совершать крупных покупок. Пандемия привела к тому, что более 79% участников опроса стали копить средства, однако Россия заняла по данному показателю последнюю строчку - только 55% респондентов собираются увеличивать сбережения.

Кроме того, многие россияне прогнозируют рост инфляции. По состоянию на январь 2021 года таких респондентов было 75%.

«В целом россияне довольно пессимистичны в отношении перспектив доходов и собираются вести себя на потребительском рынке предельно осторожно, остерегаясь дорогих покупок и ожидая роста инфляции. Наиболее оптимистичны в этом смысле опрошенные из Индии и Китая», — сказано в исследовании.

В среднем более 60% респондентов стали совершать покупки через интернет, но в России лишь 29% опрошенных поступали таким же образом. Чаще остальных онлайн-покупки продуктов совершают россияне в возрасте от 18 до 29 лет. Интернет-банкинг, наоборот, является очень популярным инструментом – им пользуются 81% россиян.

Вместе с этим россияне реже остальных тратят средства в приложениях для стриминга и просмотра коротких видео (35%). Только 20% граждан РФ прибегали к использованию компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией, что является наиболее низким показателем в сравнении с другими странами-участницами исследования.