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Россияне массово заявили о необходимости работать во время отпуска

Lenta.ru
1 час назад
Россияне массово заявили о необходимости работать во время отпуска. Так, 25,5 процента респондентов рассказали, что выходят на работу по просьбе начальства, даже находясь на отдыхе. Об этом свидетельствуют данные опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», о которых пишет газета «Известия».
Россияне заявили о необходимости работать во время отпуска
Фото: PixabayPixabay
При этом почти половина опрошенных утверждает, что необходимость вернуться к работе во время отпуска возникает у них очень редко, в исключительных случаях, а оставшаяся часть россиян или не выходит на работу из принципа, или делегирует обязанности коллегам.
Однако 47,2 процента не получает оплаты за работу во время отдыха, а 23,7 процента респондентов получили компенсацию в размере платы за один рабочий день.
Кроме того, каждый десятый опрошенный (11 процентов) заявил о давлении со стороны начальства относительно труда во время отпуска. Однако 53 процента россиян отметили, что принимают соответствующее решение самостоятельно.
Две трети респондентов, в свою очередь, признались, что привыкли работать нон-стоп, поэтому даже на отдыхе испытывают навязчивое желание проверить почту и сообщения, ощущают вину за то, что «недоработали» или чувствуют страх быть уволенными.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших инвестиционных банков США и мира Citigroup начал заставлять сотрудников отдыхать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Руководство рассчитывает, что таким образом удастся не допустить недомоганий на рабочем месте.
Личный счет,газета "Известия",
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