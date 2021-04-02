Эксперты раскрыли заработки курьеров в столицах

Курьеры в столице и в Санкт-Петербурге могут рассчитывать на средний доход в 56 тысяч рублей, немногим меньше зарабатывают нижегородские курьеры, на третьем месте оказалась Казань, показало исследование сервиса "Работа.ру", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

Фото: 1prime.ru 1prime.ru

Исследование проводилось с марта 2020 года по февраль 2021 года среди около 20 тысяч вакансий и 65 тысяч резюме. Сервис выяснил, в каких городах России больше всего предложений для курьеров, средние зарплатные предложения для таких специалистов, а также составил портрет среднестатистического работника этой профессии.

"Зарплата пешего курьера зачастую зависит от выбранного графика работы специалиста и количества выполненных заказов. В среднем по Москве и Санкт-Петербурге таким специалистам предлагают зарплату до 56 тысяч рублей в месяц. В Нижнем Новгороде можно зарабатывать до 53 тысяч рублей, в Казани — до 48 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — до 47 тысяч рублей", — показало исследование.

В рассматриваемый период спрос на пеших курьеров был выше всего в Москве — на столицу пришлось 28% вакансий в стране. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где размещено 10% от всех объявлений о работе пешими курьерами по стране. Около 2% от общего числа предложений для пеших курьеров размещено в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.

Кроме того, оказалось, что среди россиян, которые готовы подрабатывать помимо основной деятельности, 10% выбрали работу курьеров. Эта профессия находится на третьем месте по популярности среди специальностей, подходящих для дополнительного заработка, отмечает "Работа.ру".