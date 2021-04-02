Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Россиянам посоветовали запастись сахаром

Лера Букина
1 час назад
Если Министерство сельского хозяйства РФ заявляет, что дефицита сахара не ожидается, то это повод напрячься, заявил ИА Regnum экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Россиянам посоветовали запастись сахаром
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«И я бы небольшой запасец (килограмма три-четыре) сделал. Откуда взялась тема с подорожанием сахара? Это была фатальная политика Минсельхоза. Когда несколько лет подряд был хороший урожай, Минсельхоз отказывался от своих обязанностей по регулированию цены», – заявил он.
По словам Делягина, хороший урожай на рынке приводит к избытку сахара, что, в свою очередь, бьет по производителю. Стоимость падает существенно, подчеркивает он.
Он привел в пример ситуацию, когда весной 2020 года производители стали отказываться от посадки сахарной свеклы в пользу других товаров. По его словам, ряд экспортеров предупреждали Минсельхоз о грядущем росте стоимости сахара в связи с сокращением производства. Однако их слова не были восприняты всерьез, указал он. В итоге стоимость взлетела на 71%, как и прогнозировали специалисты, заключил Делягин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФАС опровергла слухи о перебоях с поставками сахара.
Личный счет,Михаил Делягин,ФАС,Минсельхоз,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители