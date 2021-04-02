Россиянам посоветовали запастись сахаром

По словам Делягина, хороший урожай на рынке приводит к избытку сахара, что, в свою очередь, бьет по производителю. Стоимость падает существенно, подчеркивает он.

Он привел в пример ситуацию, когда весной 2020 года производители стали отказываться от посадки сахарной свеклы в пользу других товаров. По его словам, ряд экспортеров предупреждали Минсельхоз о грядущем росте стоимости сахара в связи с сокращением производства. Однако их слова не были восприняты всерьез, указал он. В итоге стоимость взлетела на 71%, как и прогнозировали специалисты, заключил Делягин.