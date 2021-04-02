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Названы опасные долларовые купюры

Мария Иванова
1 час назад
Преподаватель банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов посоветовал не обменивать рубли на долларовые купюры высокого номинала. Об этом сообщает «Прайм».
Названы опасные долларовые купюры
Фото: ТАССТАСС
Ферапонтов подчеркнул, что крупными купюрами «светить» не стоит. По его словам, не только сто, но и пятьдесят долларов лучше сразу же разменять на более мелкие купюры.
По его словам, стодолларовые банкноты стоит выбирать только в том случае, если их планируют «положить под подушку».
Эксперт подчеркнул, что также стоит обращать внимание на степень износа купюры и то, какие банкноты находятся в обращении в США (сейчас это один, два, пять, десять, двадцать, пятьдесят и сто долларов).
Как писал «Рамблер», ранее эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал россиянам не хранить наличные рубли дома: из-за высокой инфляции сбережения могут обесцениться.
Наличность не создает доход, если она не участвует в обороте. В странах с низкой инфляцией это не так заметно, как в России, но даже в случае с наличными долларами отрицательная доходность составляет 1,5-2 процента в год.
Личный счет,Андрей Русецкий,
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