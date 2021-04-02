Названы опасные долларовые купюры

Преподаватель банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов посоветовал не обменивать рубли на долларовые купюры высокого номинала. Об этом сообщает
«Прайм».
Ферапонтов подчеркнул, что крупными купюрами «светить» не стоит. По его словам, не только сто, но и пятьдесят долларов лучше сразу же разменять на более мелкие купюры.
По его словам, стодолларовые банкноты стоит выбирать только в том случае, если их планируют «положить под подушку».
Эксперт подчеркнул, что также стоит обращать внимание на степень износа купюры и то, какие банкноты находятся в обращении в США (сейчас это один, два, пять, десять, двадцать, пятьдесят и сто долларов).
Как писал «Рамблер», ранее эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий
посоветовал россиянам не хранить наличные рубли дома: из-за высокой инфляции сбережения могут обесцениться.
Наличность не создает доход, если она не участвует в обороте. В странах с низкой инфляцией это не так заметно, как в России, но даже в случае с наличными долларами отрицательная доходность составляет 1,5-2 процента в год.