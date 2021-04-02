Названы опасные долларовые купюры

Преподаватель банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов посоветовал не обменивать рубли на долларовые купюры высокого номинала. Об этом сообщает «Прайм».

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Ферапонтов подчеркнул, что крупными купюрами «светить» не стоит. По его словам, не только сто, но и пятьдесят долларов лучше сразу же разменять на более мелкие купюры.

По его словам, стодолларовые банкноты стоит выбирать только в том случае, если их планируют «положить под подушку».

Эксперт подчеркнул, что также стоит обращать внимание на степень износа купюры и то, какие банкноты находятся в обращении в США (сейчас это один, два, пять, десять, двадцать, пятьдесят и сто долларов).

Как писал «Рамблер», ранее эксперт БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал россиянам не хранить наличные рубли дома: из-за высокой инфляции сбережения могут обесцениться.