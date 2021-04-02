В чужом кармане: сколько зарабатывает охранник магазина

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

48-летний Лев К. получил юридическое образование в Москве, но диплом ему так и не пригодился. Его мать серьезно заболела и Льву пришлось искать работу с более высокой зарплатой, чем у начинающего юриста.

«Я устроился к знакомому в бригаду, они строили дома в СНТ, в области. У самого начальника там была дача и заказов от соседей было много. Зарплата была хорошая и пробыл я там несколько лет, пока не кончились заказы. После этого про юриспруденцию уже не думал», - рассказывает Лев.

Он пробовал поработать в еще одной бригаде, но с коллективом не поладил, затем попал помощником в мастерскую по ремонту обуви и провел в этом деле около шести лет.

«Не сказать, чтобы я был в восторге от этой работы, но получал более-менее. В конце концов просто надоело сидеть в каморке и ушел, можно сказать, в никуда. Откликнулся на вакансию охранника в колбасный магазин, думал, это на пару месяцев, но меня затянуло», - говорит Лев.

Сейчас Лев работает в одном из магазинов в центре Москвы (одежда, обувь, аксессуары, детские товары). В вакансии обещали зарплату в 35 000 рублей, на деле можно получать даже немного больше: Лев старается брать дополнительные смены и тогда зарплата растет до 38 000 - 40 000 рублей. Дополнительный доход в 15 000 рублей ему приносит сдача комнаты в своей квартире.

Среди требований в вакансии был указан опыт работы от одного года и опыт военной службы (желательно). В обязанности Льва входит контроль за сохранностью товаров в торговом зале, обеспечение безопасности персонала и клиентов, пресечение противоправных действий со стороны посетителей.

«Огромный плюс конкретно этого места - социальные гарантии. Тут мне после первого месяца дали ДМС, в который входит лечение от ковида и стоматология. Всё по ТК, зарплата белая на карту», - подчеркнул Лев.

Основной минус, по мнению Льва, - работа на ногах и проблемные посетители.

«Очень много приходиться стоять, далеко не все выдерживают, так как отдыха практически нет. А график 2/2 и работаем с десяти до десяти. Частенько приходится вступать в напряженные диалоги с особо зарвавшимися покупателями, стараясь при этом не нарушить закон и не вызвать у них агрессию», - говорит он.

По словам Льва, многие охранники не любят работу в магазинах, но ему она подходит, так как не нужно получать УЧО (удостоверение частного охранника, требуется, если работа предусматривает применение спецсредств или оружия).

«Еще один важный момент - нужно выучить повадки несунов, как они ведут себя и куда прячут украденное. Способы бывают изощренные. Некоторые пришивают крюки к подкладке шубы и выносят дорогущие кожаные ремни. Другие умудряются целый гардероб вынести под широкой курткой. Если пропустишь кражу, вычтут потом со всех», - рассказывает Лев.

Товарищ Льва охраняет детский сад и это, по мнению нашего героя, один из худших вариантов в охране.

«Как правило, это женский коллектив. Они там работают не один год, нервы у всех расшатаны. И вообще это же дети, а случись что - виноват охранник. Будешь улыбаться, пытаться дружить с детьми, запишут в педофилы. Вообще, нашу работу многие презирают, типа это для лентяев. Но куда еще идти человеку, если вдруг остаешься без работы и везде возрастные категории?» - заключил Лев.

Примерные траты Льва (в месяц):

На продукты - 18 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 3 000 до 7 000 рублей

На отдых и развлечения - до 5 000 рублей

На платеж по кредитке - 3 000 рублей

На общественный транспорт - 2 400 рублей

На телефон/интернет - 1 000 рублей

На стрижку - 400 рублей