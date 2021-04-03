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Сотрудник Центробанка перечислил признаки подозрительных платежей

Российская Газета
18 минут назад
Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, в каких случаях кредитное учреждение может приостановить операцию, и привел примеры подозрительных платежей.
В ЦБ назвали признаки подозрительных платежей
Фото: ТАССТАСС
С помощью специальных алгоритмов банк определяет, является ли действие мошенническим или нет. Ситуацию оценивают по множеству критериев. Но в первую очередь, конечно, обращают внимание на так называемый профиль поведения пользователя.
Например, человек большую часть покупок длительный период времени совершал в определенном регионе. И вдруг была зафиксирована транзакция где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Естественно, возникнут вопросы. Велика вероятность, что клиент стал жертвой злоумышленников.
Еще одна ситуация: человек постоянно оперирует небольшими суммами, а потом на его счет, грубо говоря, падает миллион рублей.
"Банк также обратит на это внимание, позвонит клиенту", - сказал в интервью радио Sputnik Артем Сычев.
Он подчеркнул, что в случае подозрительной операции банк должен ее приостановить, а не заблокировать или отменить.
Личный счет,Артем Сычев,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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