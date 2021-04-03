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Росавиация анонсировала рост цен на авиабилеты

Newsru.com
1 час назад
Глава Росавиации Александр Нерадько пообещал, что к летнему сезону цены на авиабилеты в России вырастут, но резкого скачка не ожидается.
Росавиация анонсировала рост цен на авиабилеты
Фото: ТАССТАСС
Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов, — отметил в интервью «Российской газете» руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.
Постепенное открытие границ с другими государствами при этом поможет сдержать цены, потому что зарубежные полёты положительно сказываются на операционной деятельности перевозчиков, считает Нерадько. Резкого увеличения цен не предвидится.
Он напомнил, что авиакомпании — это в первую очередь коммерческие организации, и они сами решают вопросы формирования цен на билеты. Росавиация же продолжит мониторинг текущей ситуации. Нерадько также подчеркнул, что летом 2020-го наблюдалось значительное снижение цен на авиабилеты.
Ранее NEWS.ru писал, что в России авиабилеты на некоторые внутренние направления подорожали от 15% до 120% по сравнению с 2019 годом. Самым резким ростом отметились цены на билеты из столицы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары. Об этом сообщили агрегаторы для путешественников.
Позднее в Минтрансе заявили, что не знают, по какой методике агрегаторы оценивают рост стоимости авиабилетов, поэтому не будут комментировать информацию о том, что тарифы выросли.
Личный счет,Александр Нерадько,Минтранс РФ,Росавиация,"Российская газета",
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