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СМИ объяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Некоторые россияне имеют право на получение двойной пенсии. В их числе — инвалиды, получившие травму на госслужбе, члены семей погибших военнослужащих и другие
Кто в РФ имеет право на двойную пенсию
Фото: ТАССТАСС
«В некоторых случаях россияне имеют право воспользоваться сразу двумя основаниями для получения двух разных выплат, об этом четко сказано в законах о пенсионном обеспечении 4468-1-ФЗ и 166-ФЗ», передает Life.
В первую группу входят россияне, получающие пенсию в связи с инвалидностью, возникшей в результате госслужбы. К ним отнесены военнослужащие, сотрудники МВД и других силовых ведомств. Все они помимо выплат по инвалидности имеют право и на страховую пенсию по старости. Но есть условие — они должны иметь минимальный стаж работы 12 лет.
Вторая группа лиц, имеющих право на доплаты—члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, при этом выплаты им будут положены с момента, когда эти родственники достигнут 55 и 50 лет. На двойную пенсию могут рассчитывать гражданские госслужащие, которым положена специальная доплата за выслугу лет. Также доплаты могут получить пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, и жители сельской местности, имеющие 30-летний стаж работы.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 1 апреля повысил социальные пенсии в стране. Сенатор Сергей Леонов считает, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсирует новые выплаты россиянам.
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