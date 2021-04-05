Кто в РФ имеет право на двойную пенсию

Некоторые россияне имеют право на получение двойной пенсии. В их числе — инвалиды, получившие травму на госслужбе, члены семей погибших военнослужащих и другие

Вторая группа лиц, имеющих право на доплаты—члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, при этом выплаты им будут положены с момента, когда эти родственники достигнут 55 и 50 лет. На двойную пенсию могут рассчитывать гражданские госслужащие, которым положена специальная доплата за выслугу лет. Также доплаты могут получить пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, и жители сельской местности, имеющие 30-летний стаж работы.